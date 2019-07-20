Что грозит водителю, предупредившему о засаде ГИБДД

Эксперты издания «Автовзгляд» выяснили , как сотрудники ГИБДД реагируют на моргание дальним светом фар, которое водители применяют как предупреждение остальных автолюбителей о полицейской засаде. Оказалось, что некоторые правоохранители выписывают инициативным автовладельцам штраф.

По словам автора статьи, сотрудники ДПС зачастую оформляют протоколы за «нарушение правил использования световых приборов», которое карается взысканием 500 рублей. Впрочем, эксперты уверяют, что в большинстве случаев действия автоинспекторов не обоснованы, поскольку ни «моргание», ни «мигание» фарами в ПДД или административном кодексе не упоминаются.

Более того, правила дорожного движения рекомендуют использовать «кратковременное переключение фар с ближнего на дальний свет» в некоторых конкретных случаях: например, предупреждая участников движения об обгоне, или, требуя от водителя встречного авто переключить слепящий свет фар с дальнего на ближний.

Специалисты уверяют, что вышеуказанные обстоятельства можно привести сотруднику ГИБДД в качестве аргументов, доказывающих необходимость «мигания». В сложных случаях их можно описать в протоколе в графе пояснений, что может впоследствии повлечь за собой отмену постановления.