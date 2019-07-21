Volvo отзывает 500 тыс. автомобилей по всему миру

Компания Volvo Cars отзывает около 500 тыс. машин, проданных во всем мире, из которых 86 тыс. — в самой Швеции. Как сообщает агентство ТТ, это решение принято из-за угрозы возгорания в моторном отсеке автомобилей.

По информации агентства, впускной коллектор, изготовленный из пластмассы, может расплавиться от высокой температуры работы двигателя.

"В нескольких случаях это привело к возгоранию", — приводит ТТ слова пресс-секретаря компании Стефана Эльфстрёма.

При этом он подчеркнул, что ни в одном из случаев люди не пострадали.

Отзываются модели 2014-2019 годов выпуска с 4-цилиндровым дизельным двигателем, который устанавливался на V40, V60, V70, S80, XC60 и XC90.

Компания-автопроизводитель свяжется с владельцами проблемных машин. Когда и как именно будет устраняться неисправность, пока неясно.