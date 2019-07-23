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В России снизились перепродажи автомобилей E-сегмента 

Car.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: car.ru
Проанализировав продажи на российском транспортном рынке, становится понятно, что уровень перепродаж подержанных машин Е-сегмента снизился в сравнении с показателем 2018 года.
В общей сложности, в период с января по июнь текущего года было реализовано 96 271 подержанных машин этого сегмента. Если сравнивать с прошлогодним результатом в процентном соотношении, то можно заметить, что продажи сократились на 17%.
Самым популярным автомобилем этого сегмента на рынке России считается Toyota Camry. За исследуемый период было продано 27590 машин. Зафиксированный уровень продаж ниже показателей 2018 года на 8%.
Не менее востребованными на российском рынке считаются Mercedes-Benz E-Класс и BMW 5-й серии, продажи которых составили 13538 и 11415 машин соответственно. В сравнении с результатами 2018 года продажи сократились на 2,5% и 4%.
Популярность машин этого класса обусловлена уровнем комфорта, заводским качеством сборки и надежностью, которая подтверждена проведенными тестами.
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Автоновости , Mercedes-Benz E-Класс , BMW , Toyota , Toyota Camry , Mercedes-Benz
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