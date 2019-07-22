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Названы самые угоняемые авто в России 

ТК «Звезда» + ещё 1 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Первое место по угонам в России с января по июнь 2019 года занимает автомобиль Hyundai Solaris.
Специалисты «Ренессанс Страхования» составили список самых угоняемых автомобилей в России за полгода 2019 года. Об этом пишет газета «Известия».
Первую строчку в рейтинге занял автомобиль Hyundai Solaris, «серебро» досталось седану Kia Rio, а замыкает тройку «лидеров» — Kia Ceed.
В списке любимых машин «угонщиков» оказались автомобили Hyundai Creta, Hyundai Tucson, Ford Kuga, Hyundai ix35, Hyundai Santa Fe, Toyota RAV4 и Kia Optima. По словам экспертов-страховщиков, в регионах чаще угоняют бюджетные автомобили. В Москве и Петербурге могут украсть и BMW X5, и Toyota Land Cruiser Prado.
Интерес угонщиков к бюджетным авто они объяснили повышением цен на запчасти, а также увеличением спроса на поддержанные детали.
Ранее в Центре организации дорожного движения сообщили, что количество угонов машин в Москве уменьшилось.
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Автоновости , Hyundai , Toyota Land Cruiser Prado , BMW , Kia , Hyundai Creta , Ford Kuga , BMW X5 , Hyundai Solaris , Toyota , Hyundai Santa Fe , Toyota Land Cruiser , Hyundai ix35 , Kia Rio , Kia Optima , Hyundai Tucson , Toyota RAV4 , Ford , газета "Известия"
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