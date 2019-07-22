Названы самые угоняемые авто в России

Первое место по угонам в России с января по июнь 2019 года занимает автомобиль Hyundai Solaris.

Специалисты «Ренессанс Страхования» составили список самых угоняемых автомобилей в России за полгода 2019 года. Об этом пишет газета «Известия».

Первую строчку в рейтинге занял автомобиль Hyundai Solaris, «серебро» досталось седану Kia Rio, а замыкает тройку «лидеров» — Kia Ceed.

Интерес угонщиков к бюджетным авто они объяснили повышением цен на запчасти, а также увеличением спроса на поддержанные детали.

Ранее в Центре организации дорожного движения сообщили, что количество угонов машин в Москве уменьшилось.