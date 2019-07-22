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Украинскую «Таврию» продавали за границей под брендом Lada 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Анализ продаж, совершенных на транспортном рынке Чили, показал, что украинский автомобиль "Таврия" реализовывался там под российским брендом LADA.
Машины украинского бренда "Таврия" реализовывались по всему миру на протяжении многих лет. Причем украинские производители всегда гордились автомобилями своей разработки. Но несмотря на это, последняя модель бренда продавалась в Чили под российским брендом LADA. Причем данный факт не был согласован с руководителями компании "АВТОВАЗ".
Интересным моментом становится тот факт, что под российским брендом также продавались автомобили "ИЖ", выпущенные на Украине. Важно отметить, что ложное название машин использовалось только на бумажных носителях.
Аналитики уверены в том, что украинские производители использовали данную хитрость для того, чтобы увеличить продажи машин "Таврия", которые уступали по качеству российским моделям авто.
Согласно полученному анализу продаж, можно сделать вывод о том, что данный ход себя оправдал, так как в период реализации этих машин продажи выросли вдвое.
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Автоновости , Lada , Автоваз
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