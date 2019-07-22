Украина запретит ввоз российских автомобилей с 2020 года

Кабинет министров Украины внес изменения в правила ввоза в страну легковых автомобилей российского производства, отложив запрет на ввоз на полгода — до 1 января 2020 года, следует из постановления правительства от 5 июля № 605.

Изначально в стране был введен запрет лишь на ввоз традиционных транспортных средств из России, таких как LADA , ГАЗ, УАЗ , при этом достаточно долго еще продавались машины других брендов, также изготовленные на заводах РФ, например, Volkswagen Polo Hyundai Solaris.

«Затем та же LADA снова появилась на рынке, причем, в своем полном модельном ряде, правда, стала продаваться с 5%-ной пошлиной, что заметно сказалось на цене и конкурентоспособности. В результате сегодня продукты “Автоваза” даже не попадают в первую двадцатку самых востребованных рынком новых автомобилей», — сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По данным агентства, в июне LADA на украинском рынке была реализована в количестве 65 машин при общем объеме рынка 6975 шт., на российский бренд пришлось всего около 1% доли рынка. В июне российская LADA 4x4 располагалась на 44-ом месте в списке самых продаваемых на украинском рынке автомобилей, LADA Granta — на 69-ом.

Согласно новому законопроекту, под импортное «эмбарго» теперь уже подпадал расширенный список транспортных средств из России, среди которых не только легковые машины, но и автобусы, грузовики, тракторы, спецавтомобили, мотоциклы. Однако отложенный запрет будет действовать только на легковые автомобили.