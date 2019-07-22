Кабинет министров Украины внес изменения в правила ввоза в страну легковых автомобилей российского производства, отложив запрет на ввоз на полгода — до 1 января 2020 года, следует из постановления правительства от 5 июля № 605.
Изначально в стране был введен запрет лишь на ввоз традиционных транспортных средств из России, таких как LADA, ГАЗ, УАЗ, при этом достаточно долго еще продавались машины других брендов, также изготовленные на заводах РФ, например, Volkswagen Polo и Hyundai Solaris.
«Затем та же LADA снова появилась на рынке, причем, в своем полном модельном ряде, правда, стала продаваться с 5%-ной пошлиной, что заметно сказалось на цене и конкурентоспособности. В результате сегодня продукты “Автоваза” даже не попадают в первую двадцатку самых востребованных рынком новых автомобилей», — сообщает аналитическое агентство «Автостат».
По данным агентства, в июне LADA на украинском рынке была реализована в количестве 65 машин при общем объеме рынка 6975 шт., на российский бренд пришлось всего около 1% доли рынка. В июне российская LADA 4x4 располагалась на 44-ом месте в списке самых продаваемых на украинском рынке автомобилей, LADA Granta — на 69-ом.
Согласно новому законопроекту, под импортное «эмбарго» теперь уже подпадал расширенный список транспортных средств из России, среди которых не только легковые машины, но и автобусы, грузовики, тракторы, спецавтомобили, мотоциклы. Однако отложенный запрет будет действовать только на легковые автомобили.