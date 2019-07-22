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Осенью на рынок выйдет Toyota RAV4 китайской сборки 

Car.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Car.ru
Именитый японский автобренд Toyota намерен вывести на авторынок КНР пересмотренную модификацию модели RAV4. Информация о новинке была опубликована на китайском портале минпрома.
Как сообщается, внешнее оформление обсуждаемой модели для китайского авторынка не имеет никаких отличий от версий, предлагаемых в Японии и Соединенных Штатах. А вот в салоне ожидается использование более бюджетных материалов для отделки, а также сокращение списка базовых опций.
Габариты Toyota RAV4 для китайских автолюбителей:
длина — 4,6 метров;ширина — 1,86 метров;высота — 1,68 метров;колесная база — 2,69 метров.
По силовой части RAV4 оснастили двухлитровым атмосферником на 171 л.с. Данная модель оснащается переднеприводной и полноприводной системами.
Кроме этого будет предложена и гибридная силовая установка, в составе которой 2,5-литровый ДВС и электромотор. Сводная мощность такого агрегата составит 178 л.с. На 100 километров пробега машина будет потреблять всего 4,6 литров топлива.
На рынке обсуждаемая модель, которую будут собирать на СП FAW и Toyota, появится ориентировочно в октябре.
К слову, в РФ также будут производить данную модель на промплощадке в Санкт-Петербурге.
Ранее Toyota RAV4 была в тройке лидеров на российском авторынке.
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Автоновости , FAW , Toyota , Toyota RAV4 , Минпромторг
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