Москвича избили и похитили за попытку снять нарушение ПДД

Столичного жителя избили и затолкали в багажник за то, что он снял нарушение ПДД водителем автомобиля « Порше Кайен», сообщает «Московский комсомолец». Похищение было предотвращено при помощи случайного очевидца и оперативных действий полицейских.

Инцидент произошёл рано утром 21 июля на Литовском бульваре. 34-летний слесарь по ремонту машин Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), возвращаясь домой после встречи с другом в кафе стал свидетелем, как водитель «Порше Кайен» пересёк двойную сплошную линию на дороге и выехал на встречную полосу. Достав смартфон, мужчина начал снимать происходящее на проезжей части на видео. Позже он заверил правоохранителей, что не собирался выкладывать запись в интернет, поскольку он «не активист по жизни». Съёмку заметил водитель иномарки. Из машины вышли двое — 22 летний владелец авто и его 24-летний друг. Об одном известно, что его отец — действующий спецназовец, другой — выпускник нефтехимического института имени Губкина. Оба возвращались из ресторана с празднования дня рождения друга.

По словам пешехода, его начали избивать прямо на тротуаре. В результате у него оказалась разбита голова и вывихнут локоть. После сотрудника ФСИН затолкали в багажник "Порше" и повезли в неизвестном направлении.

Полицейским о происходящем сообщил случайный очевидец. Машину спустя несколько минут у станции метро «Теплый стан» остановили полицейские. Заложника освободили, вероятных похитителей отправили в отдел. Следователи завели уголовное дело по статье «похищение человека».

Отмечается, что пассажир «Кайена» уже извинился перед потерпевшим и переложил всю вину на своего друга.