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За какими машинами владельцы ухаживают больше всего 

Car.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: car.ru
Аналитическое агентство «Автостат» опросило 1800 собственников авто, чтобы узнать, как проводят свое свободное время российские автомобилисты.
Опрос провели еще в ноябре прошлого года. В итоге стало известно, что примерно каждый пятый автомобилист отметил в числе других занятий в свободное время — рыбалку, охоту, просмотр фильмов и тому подобное — уход за авто.
В то же время выяснилось, что больше всего времени на любимую машину и уход за ней тратят владельцы авто бренда УАЗ — 38,3%. Это почти каждый третий принимавший участие в опросе.
Для брендов Chevrolet и Skoda данный показатель составил 27,5% и 25,9% соответственно. Так, каждый четвертый владелец авто этих марок уделяет свободное время своему транспорту. Не менее 20% тех, кто дал утвердительный ответ на вопрос об уходе за авто, оказалось в числе владельцев машин таких брендов, как Land Rover, Сhery, Hyundai, Volvo, BMW, Volkswagen, Lifan, Audi, LADA, Toyota, Nissan и Mercedes-Benz.
Отмечается, что меньше всего тех, кто ухаживает за своим автомобилем в свободное время, оказалось среди владельцев машин японских марок Suzuki и Lexus. Так, по словам лишь каждого десятого, в свободное время он ухаживает за своим автомобилем.
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Автоновости , Hyundai , Volvo , Nissan , Audi , Chevrolet , Lifan , BMW , Lexus , Suzuki , Lada , Toyota , УАЗ , Volkswagen , Skoda , Rover , Land Rover , Mercedes-Benz
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