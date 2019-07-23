За какими машинами владельцы ухаживают больше всего

Аналитическое агентство «Автостат» опросило 1800 собственников авто, чтобы узнать, как проводят свое свободное время российские автомобилисты.

Опрос провели еще в ноябре прошлого года. В итоге стало известно, что примерно каждый пятый автомобилист отметил в числе других занятий в свободное время — рыбалку, охоту, просмотр фильмов и тому подобное — уход за авто.

В то же время выяснилось, что больше всего времени на любимую машину и уход за ней тратят владельцы авто бренда УАЗ — 38,3%. Это почти каждый третий принимавший участие в опросе.

Volvo, BMW, Volkswagen, Lifan, Audi, LADA, Toyota, Nissan и Mercedes-Benz. Для брендов Chevrolet Skoda данный показатель составил 27,5% и 25,9% соответственно. Так, каждый четвертый владелец авто этих марок уделяет свободное время своему транспорту. Не менее 20% тех, кто дал утвердительный ответ на вопрос об уходе за авто, оказалось в числе владельцев машин таких брендов, как Land Rover , Сhery, Hyundai