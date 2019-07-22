Страховая компания «Ренессанс Страхование» сообщила, что за первое полугодие нынешнего года самыми угоняемыми стали машины Hyundai Solaris, Kia Rio и Kia Ceed. Эти машины относятся к бюджетному классу, приобретают их люди, которые не готовы отдавать больше деньги за авто и запчасти. Это на руку угонщикам: они угоняют иномарки, чтобы разбирать их и перепродавать по частям. Как же защитить автомобиль от угона?
Как эффективно защитить машину от угона
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