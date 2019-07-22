«Сверхжадность»: Артемий Лебедев не смог продать машину

Эксперты издания «Автовзгляд», проанализировав объявление Артемия Лебедева о продаже внедорожника, рассказали читателям, почему дизайнер уже долгое время не может совершить сделку. По мнению авторов, дизайнер поплатился за "сверхжадность".

По данным издания, впервые Лебедев разместил сообщение о продаже Toyota FJ Cruiser в октябре прошлого года. Он предложил приобрести внедорожник 2006 года выпуска за 3 миллиона рублей. Автор статьи полагает, что явно завышенную цену Лебедев выставил в надежде на своё имя, которое должно было помочь совершению сделки. Однако приём не сработал. Спустя 10 месяцев авто дизайнера предлагается купить уже за 1 800 000 рублей. Впрочем, спрос на него до сих пор не высок. И на то, по мнению экспертов, есть несколько объективных причин.

Во-первых, по словам специалистов, Toyota FJ Cruiser не популярен ни в России, ни в мире в целом. Машина изначально проектировалась для езды по бездорожью поэтому внешними дизайнерскими изысками, как и комфортом салона внутри модель похвастаться не может. Исходя из того, что любителей офф-роуд фестивалей не так много, продаются FJ Cruiser неактивно.

Во-вторых, даже сниженная до 1 800 000 рублей цена является высокой по сравнению с другими предложениями на рынке несмотря на относительно небольшой пробег в 98 тысяч км и дополнительные «фишки»: багажник на крыше, лебёдку, камеру заднего вида и т.п. Джипы этой модели продаются в среднем за 1 600 000 рублей.

Наконец, специалисты указывают на не совсем прозрачную историю машины Лебедева. По данным ресурса avtocod.ru, у авто было два владельца, Лебедев уверяет, что один. Общий срок эксплуатации согласно сайту — 9 лет 11 месяцев. Учитывая, что машина сошла с конвейера в 2006 году, у экспертов возникает вопрос, где она находилась три года. При этом в объявлении дизайнера указано, что внедорожник прошёл таможенное оформление, а, согласно сведениям на avtocod.ru, необходимая процедура не была проведена.