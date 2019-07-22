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Volkswagen уточнил сроки появления Arteon в России 

Motor.ru 3 часа назад
Фото: Motor
В российском офисе Volkswagen завили, что старт продаж модели Arteon в стране запланирован на 2020 год. Ранее же сообщалось, что автомобиль появится у дилеров до конца текущего года.
Купеобразный седан Volkswagen Arteon, который заменил в модельной линейке бренда Passat CC, доступен для покупки в Европе с 2017 года. До России же новинка доберется еще не скоро — как утверждается на странице марки в Instagram, продажи начнутся только в следующем году. Подробностей о модификациях «Артеона» для нашего рынка пока нет, так как на автомобиль еще не выдано Одобрение типа транспортного средства.
Arteon дебютировал в марте 2017 года на автосалоне в Женеве. В основе седана лежит модульная платформа MQB, которая также использовалась при разработке «Пассата» последнего поколения. На европейском рынке автомобиль комплектуется тремя бензиновыми (150, 190 и 280 сил) и тремя дизельными двигателями (150, 190 и 240 сил). Моторы сочетаются с шестиступенчатой «механикой» или с семидиапазонным роботом DSG.
Ранее в Volkswagen озвучили планы относительно выпуска Arteon в кузове универсал. Летом 2017 года руководитель производственного отдела бренда Эльмар Лихарц заявлял, что «Артеон» в будущем может стать семейством моделей», однако к 2019 году компания выпустила только 500-сильный гоночный суперкар на базе седана.
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Автоновости , Volkswagen Arteon , Volkswagen
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