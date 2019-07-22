УАЗ с АКПП доступен для пробной поездки

Тестовый заезд УАЗ Patriot с гидромеханическим автоматом затеяло производственное объединение.

Поездка будет проходить по 7 городам России. Среди целей — протестировать поведение внедорожника в разных условиях.

Заводчане не скрывают и другую цель. Машина выступит как рекламный объект. За рулем автомобиля с автоматической трансмиссией сможет побывать любой желающий. Это позволит в рамках официальной презентации познакомить машину с максимальным числом поклонников.

Начало презентации новой модификации УАЗ Patriot назначено на 29 июля 2019 года. График движения машины выглядит обширным:

Казань — 30.07;

Н. Новгород — 01.08;

Санкт-Петербург — 03.08;

Москва — 06.08;

Воронеж — 09.08;

Ростов-на-Дону — 11.08;

Краснодар — 12.08.

Весь маршрут и местоположения каравана будет возможно отследить в режиме реального времени.

Для внедорожника подобрали 6 — ступенчатую АКПП французской компании Punch Powerglide. Это агрегат оптимально подходит к возможностям мотора 2,7 л., который сейчас настроен на отдачу 150 л.с.

Ожидается, что в зависимости от комплектации, машина с учетом установки коробки, подорожает от 60 до 100 тысяч рублей. Стартовая цена на машину сегодня составляет 809,9 тысяч рублей.