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УАЗ с АКПП доступен для пробной поездки 

Car.ru 6 часов назад
Фото: Car.ru
Тестовый заезд УАЗ Patriot с гидромеханическим автоматом затеяло производственное объединение.
Поездка будет проходить по 7 городам России. Среди целей — протестировать поведение внедорожника в разных условиях.
Заводчане не скрывают и другую цель. Машина выступит как рекламный объект. За рулем автомобиля с автоматической трансмиссией сможет побывать любой желающий. Это позволит в рамках официальной презентации познакомить машину с максимальным числом поклонников.
Начало презентации новой модификации УАЗ Patriot назначено на 29 июля 2019 года. График движения машины выглядит обширным:
Казань — 30.07;
Н. Новгород — 01.08;
Санкт-Петербург — 03.08;
Москва — 06.08;
Воронеж — 09.08;
Ростов-на-Дону — 11.08;
Краснодар — 12.08.
Весь маршрут и местоположения каравана будет возможно отследить в режиме реального времени.
Для внедорожника подобрали 6 — ступенчатую АКПП французской компании Punch Powerglide. Это агрегат оптимально подходит к возможностям мотора 2,7 л., который сейчас настроен на отдачу 150 л.с.
Ожидается, что в зависимости от комплектации, машина с учетом установки коробки, подорожает от 60 до 100 тысяч рублей. Стартовая цена на машину сегодня составляет 809,9 тысяч рублей.
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Автоновости , УАЗ Patriot , УАЗ
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