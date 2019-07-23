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Качество Volvo проверит искусственный интеллект 

Motor.ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: Motor.ru
Марка Volvo проинвестировала два израильских технологических стартапа, разрабатывающих перспективные технологии для автомобильной отрасли. Они стали первыми фирмами за пределами США и Европы, получившими такую поддержку. Их разработки позволят улучшить качество автомобилей и повысить безопасность.
Компании UVeye и MDGo базируются в Тель-Авиве и входят в проект DRIVE — акселератор для начинающих компаний в секторе умной мобильности. Этот проект Volvo поддерживает с 2017 года через свой венчурный инвестиционный фонд Volvo Cars Tech Fund. MDGo специализируется на разработке искусственного интеллекта в области медицины: его технология машинного обучения способна спрогнозировать характер травм, полученных при аварии, и уведомить об этом экстренные службы. Глава инвестфонда Заки Фасихуддин уверен, что миссия MDGo — спасать человеческие жизни — удивительным образом совпадает с миссией Volvo.
Второй стартап — UVeye — работает над технологией автоматической проверки кузова автомобиля на предмет различных дефектов. При этом Volvo не просто финансирует разработки, а планирует использовать сканеры UVeye на производстве. Пробные испытания системы будут проведены на заводе в Торсланда, Швеция, до конца 2019 года. Вдобавок технология может быть внедрена на разных этапах логистики и в дилерских центрах, что положительно скажется на качестве автомобилей.
Искусственный интеллект планирует использовать и Porsche. Вместе со стартапом iNDTact немецкая компания разработала систему, которая позволит на ранних этапах выявлять проблемы с автомобилем. Это нейросеть, способная распознавать шумы и вибрации, а также использующая любые отклонения от нормы для интерпретации характера поломки.
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Автоновости , Volvo , Porsche
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