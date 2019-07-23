Качество Volvo проверит искусственный интеллект

Марка Volvo проинвестировала два израильских технологических стартапа, разрабатывающих перспективные технологии для автомобильной отрасли. Они стали первыми фирмами за пределами США и Европы, получившими такую поддержку. Их разработки позволят улучшить качество автомобилей и повысить безопасность.

Компании UVeye и MDGo базируются в Тель-Авиве и входят в проект DRIVE — акселератор для начинающих компаний в секторе умной мобильности. Этот проект Volvo поддерживает с 2017 года через свой венчурный инвестиционный фонд Volvo Cars Tech Fund. MDGo специализируется на разработке искусственного интеллекта в области медицины: его технология машинного обучения способна спрогнозировать характер травм, полученных при аварии, и уведомить об этом экстренные службы. Глава инвестфонда Заки Фасихуддин уверен, что миссия MDGo — спасать человеческие жизни — удивительным образом совпадает с миссией Volvo.

Второй стартап — UVeye — работает над технологией автоматической проверки кузова автомобиля на предмет различных дефектов. При этом Volvo не просто финансирует разработки, а планирует использовать сканеры UVeye на производстве. Пробные испытания системы будут проведены на заводе в Торсланда, Швеция, до конца 2019 года. Вдобавок технология может быть внедрена на разных этапах логистики и в дилерских центрах, что положительно скажется на качестве автомобилей.