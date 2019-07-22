Volkswagen анонсировал Arteon в России

Продажи дорогого Volkswagen на «пассатовской» платформе стартуют на российском рынке в 2020 году.

Дату начала продаж раскрыли в Instagram-аккаунте российского подразделения Volkswagen.

Преемник снятого с производства Passat CC базируется на платформе MQB и является на данный момент самой дорогой моделью Volkswagen в Европе. Собирают пятидверный лифтбек на мощностях завода в немецком Эмдене.

Arteon дебютировал еще в марте 2017 года на Женевском автосалоне. Длина лифтбека достигает 4862 мм, а ширина — 1871 мм при колесной базе в 2841 мм. Багажник у Arteon достаточно объемынй — 563 л, при сложенных спинках задних сидений увеличивается до 1557 л.

В палитру двигателей на европейском рынке входят 150-сильный наддувный бензиновый агрегат объемом 1,5 л, два бензиновых мотора в итерациях 190 и 280 л.с. объемом 2 л., а также три дизеля того же объема отдачей 150, 190 и 240 л.с. Все версии комплектуются преселективным семиступенчатым «роботом» DGS. Полный привод доступен по умолчанию для моторов сильнее 200 лошадей, а также в качестве опции для 190-сильного турбодизеля. Впрочем, пока неизвестно, в каком виде флагман доберется до России — Volkswagen держит подробности в секрете.

Ранее большой лифтбек собирались привезти в Россию еще в 2018 году, но позже по неизвестным причинам изменили дату на 2019 год. Остается надеяться, что последнее решение Volkswagen станет окончательным, и мы увидим красивый лифтбек на российских дорогах уже в следующем году.