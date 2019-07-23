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Парковочные места в России захотели укоротить и сузить 

Lenta.ru + ещё 19 1 час назад
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Парковочные места в России могут уменьшить на 0,3 метра в длину и 0,5 метра в ширину. Об этом «Известиям» рассказал руководитель проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский.
Стандартный размер машино-места для легковых автомобилей на городских парковках хотят сократить ради создания стоянок на тех улицах, где в настоящий момент это невозможно из-за ширины проезжей части. Количество машино-мест в этом случае увеличится на 15-20 процентов.
Отмечается, что нововведение позволит увеличить количество платных парковок и заработать больше денег в местные бюджеты. Шумский добавил, что эта мера будет стимулировать людей пользоваться в городах малолитражками, хотя в России популярны кроссоверы и внедорожники.
Точные размеры машино-места будут зависеть от угла парковки к проезжей части. При расположении парковочного места вдоль дороги ширина может быть снижена до 2 метров, длина практически не изменится — 5,5 метра. На парковке под углами 45,60 или 90 градусов, длина уменьшится до 5 метров, ширина останется прежней.
Согласно строительными нормами и правилами «Стоянки автомобилей» от 2011 года, минимальные размеры парковочного места для легкового автомобиля составляют 5,3 на 2,5 метра.
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Автоновости , Александр Шумский , газета "Известия"
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