Парковочные места в России захотели укоротить и сузить

Парковочные места в России могут уменьшить на 0,3 метра в длину и 0,5 метра в ширину. Об этом «Известиям» рассказал руководитель проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский

Стандартный размер машино-места для легковых автомобилей на городских парковках хотят сократить ради создания стоянок на тех улицах, где в настоящий момент это невозможно из-за ширины проезжей части. Количество машино-мест в этом случае увеличится на 15-20 процентов.

Отмечается, что нововведение позволит увеличить количество платных парковок и заработать больше денег в местные бюджеты. Шумский добавил, что эта мера будет стимулировать людей пользоваться в городах малолитражками, хотя в России популярны кроссоверы и внедорожники.

Точные размеры машино-места будут зависеть от угла парковки к проезжей части. При расположении парковочного места вдоль дороги ширина может быть снижена до 2 метров, длина практически не изменится — 5,5 метра. На парковке под углами 45,60 или 90 градусов, длина уменьшится до 5 метров, ширина останется прежней.

Согласно строительными нормами и правилами «Стоянки автомобилей» от 2011 года, минимальные размеры парковочного места для легкового автомобиля составляют 5,3 на 2,5 метра.