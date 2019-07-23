В России захотели уменьшить размер парковочных мест

Эксперты Росстандарта предложили сделать машино-места для парковки на российских улицах сделать уже в ширину и короче в длину в среднем на полметра, сообщают «Известия». Таким образом специалисты планируют увеличить количество платных и бесплатных парковочных мест, а также вынудить россиян пересесть с джипов на малолитражки.

Нововведения разрабатывают эксперты проектно-технического комитета при Росстандарте «Удобная дорога», которые полагают, что существующие стандарты разметки парковок должны быть пересмотрены. В настоящее время базовые размеры места стоянки для легкового автомобиля составляют 5,3 на 2,5 м.

Специалисты отмечают, что в зависимости от расположения парковки по отношению к проезжей части урезать её размер нужно по-разному: если место расположено вдоль дороги, то его минимальная ширина может составлять 2 метра, а длина 5,5; в случае, когда парковка расположена под углом к проезжей части, её ширина останется прежней, а длина уменьшится до 5 м.

«Мы проводили исследование на Бульварном кольце в Москве, смотрели, насколько плотно стоят автомобили. То есть опытным путем определили оптимальные размеры», — рассказал изданию руководитель комитета Александр Шумский, подчеркнув, что нововведения будут стимулировать россиян пересаживаться на малолитражки.

Замруководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Дмитрий Клевцов, комментируя инициативу, заявил, что уменьшение размеров машино-мест позволит увеличить их количество на 15-20%. Это утверждение относится как к платным парковкам, на которых региональные власти смогут зарабатывать больше денег, так и к бесплатным стоянкам около больниц, школ, магазинов и т.д.