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Renault хочет выпускать у нас электромобили 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Недавно состоялась деловая встреча главы минпромторга РФ Дениса Мантурова и представителей французского автобренда Renault. Обсуждалось развитие сотрудничества и возможный старт производства французских электрокаров у нас в стране.
Обсуждалось производство ситикара Renault Twizy, стоимость которого стартует от 949 000 рублей и электрофургона Renault Kangoo Z. E. (от 2 600 000 рублей).
Возможной производственной базой может стать одно из предприятий АВТОВАЗа.
Представители российского автогиганта уже прокомментировали данное предложение, сообщив, что готовы приступить к выпуску электрокаров, если данная продукция будет востребована.
А пока что ситуация на российском авторынке такова, что электрокары очень редко становятся выбором российских автолюбителей. За пять месяцев этого года реализовано лишь 119 экземпляров, из которых модель Jaguar I-Pace приобреталась 61 раз.
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Автоновости , Jaguar , Renault Twizy , Renault , Renault Kangoo , Денис Мантуров , Минпромторг , Автоваз
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