Renault хочет выпускать у нас электромобили

Обсуждалось производство ситикара Renault Twizy , стоимость которого стартует от 949 000 рублей и электрофургона Renault Kangoo Z. E. (от 2 600 000 рублей).

Возможной производственной базой может стать одно из предприятий АВТОВАЗа

Представители российского автогиганта уже прокомментировали данное предложение, сообщив, что готовы приступить к выпуску электрокаров, если данная продукция будет востребована.