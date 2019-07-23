Недавно состоялась деловая встреча главы минпромторга РФ Дениса Мантурова и представителей французского автобренда Renault. Обсуждалось развитие сотрудничества и возможный старт производства французских электрокаров у нас в стране.
Обсуждалось производство ситикара Renault Twizy, стоимость которого стартует от 949 000 рублей и электрофургона Renault Kangoo Z. E. (от 2 600 000 рублей).
Возможной производственной базой может стать одно из предприятий АВТОВАЗа.
Представители российского автогиганта уже прокомментировали данное предложение, сообщив, что готовы приступить к выпуску электрокаров, если данная продукция будет востребована.
А пока что ситуация на российском авторынке такова, что электрокары очень редко становятся выбором российских автолюбителей. За пять месяцев этого года реализовано лишь 119 экземпляров, из которых модель Jaguar I-Pace приобреталась 61 раз.