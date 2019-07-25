Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Renault сделала электрокар на базе Renault 4 

Популярная механика + ещё 1 2 часа назад
Фото: Car.ru
Plein Air — это вариант Renault 4L с открытым верхом. Автомобиль начали производить в 1968 году, однако он не оказался особенно успешным и производился недолго (в 1970-м производство было прекращено): всего было создано только 563 экземпляра Plein Air.
Теперь же компания Renault представила концепт e-Plein Air, построенный на базе Plein Air, но получивший при этом электрическую силовую установку от Renault Twizy 80. Как указывается, 6,1-киловаттный батарейный блок e-Plein Air обеспечивает запас хода примерно в 100 километров, а максимальная скорость машины составляет приблизительно 96,5 километра в час.
Renault создала e-Plein Air исключительно в качестве концепт-кара, и о запуске машины в серию речи не идет. Впрочем, компания отметила, что будет смотреть на то, как энтузиасты и потенциальные покупатели отреагируют на такой концепт.
Популярная механика: последние новости
Jaguar Land Rover приспособит пластиковые отходы Электромобиль Vokswagen попробует установить новый рекорд «Дороги 99 поворотов» Audi показала новый компактный кроссовер
Автоновости , Бортжурнал , Тест-драйвы , Renault 4 , Renault Twizy , Renault
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футболист «Локо» разбился в ДТП38
ГАЗ опроверг информацию о новой «Волге»2
Узбеки сразят покупателей «народным» автомобилем
Дави на газ: все новые авто в России с заводским ГБО
В России появится новый автозавод
Видео
01:39
Самокатчик избил водителя и был сбит внедорожником
ДТП Автоновости
00:35
В России тигр сбежал из машины посреди дороги
ДТП
01:34
Пьяный россиянин на «шестерке» устроил гонку с полицейскими
ДТП
00:31
Автоледи с битой показала, кто прав на дороге
ДТП
02:57
Парковочные места хотят сильно уменьшить
Автоновости
00:45
Как эффективно защитить машину от угона
Автоновости
20:00
«На бешеной скорости»: как мажор задавил двоих пешеходов
ДТП Статьи
00:10
Люди в маршрутке следили за дорогой через дыру в полу
Автоновости
00:32
Омский водитель сделал двойное сальто на авто
ДТП
00:31
Смертельная переправа: трагедия погубила 10 человек
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение