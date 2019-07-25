Renault сделала электрокар на базе Renault 4

Plein Air — это вариант Renault 4L с открытым верхом. Автомобиль начали производить в 1968 году, однако он не оказался особенно успешным и производился недолго (в 1970-м производство было прекращено): всего было создано только 563 экземпляра Plein Air.

Теперь же компания Renault представила концепт e-Plein Air, построенный на базе Plein Air, но получивший при этом электрическую силовую установку от Renault Twizy 80. Как указывается, 6,1-киловаттный батарейный блок e-Plein Air обеспечивает запас хода примерно в 100 километров, а максимальная скорость машины составляет приблизительно 96,5 километра в час.

Renault создала e-Plein Air исключительно в качестве концепт-кара, и о запуске машины в серию речи не идет. Впрочем, компания отметила, что будет смотреть на то, как энтузиасты и потенциальные покупатели отреагируют на такой концепт.