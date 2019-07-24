Citroen сменил имя на Zitrön

В честь 100-летнего юбилея французский автопроизводитель Citroen решил провести ребрендинг для рынка Германии, у которого всегда были самые большие проблемы с произношением названия марки. Теперь на немецком рынке появился бренд Zitrön. Правда, это всего лишь маркетинговая кампания в честь юбилея.

Надстрочные знаки, которые всегда вызывают трудности при прочтении, есть как в немецком, так и во французском языках. Но читаются они по-разному, поэтому у покупателей из Германии постоянно возникали проблемы с правильным прочтением названия Citroën. Спустя сто лет компания решила пожалеть аудиторию из германоговорящих стран и сменила название — теперь на рынке продаются автомобили под маркой «Цитрён».

В честь таких перемен компания подготовила небольшой промо-ролик, в котором глава немецкого представительства бренда Вольфганг Шлимме объявляет всем сотрудникам и представителям дилерских центров, что отныне они называются Zitrön. Ну а далее показано, через какие трудности прошел руководитель одного дилерского центра во время смены вывесок и обучения сотрудников. Зато в итоге ребрендинг принес плоды и продажи резко подскочили вверх.

Разумеется, это всего лишь рекламная кампания — такой шаг редкость в автомобильном мире, обычно производители редко меняют привычные покупателям названия, а если и делают это, то не так радикально. К примеру, в феврале 2016 года Toyota решила официально поставить точку в истории суббренда Scion и выпускать все автомобили с единым шильдиком основной компании.