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Ярмольнику увеличили штраф за разбитую машину ФСО 

Рамблер + ещё 19 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мосгорсуд постановил взыскать с Леонида Ярмольника более 800 тысяч рублей в пользу Федеральной службы охраны (ФСО) за ремонт автомобиля, пострадавшего по вине актёра, сообщает «Российская газета». Ранее Хамовнический районный суд обязывал его выплатить 432 тысячи рублей.
ДТП, в котором поучаствовал Ярмольник, произошло в октябре 2016 года. В результате неосторожного манёвра в аварию попали несколько автомобилей, в том числе и Mercedes-Benz ФСО, ремонт которого был оценён в 1,2 миллиона рублей. 400 тысяч из этой суммы были покрыты выплатой страховой компании по ОСАГО. Ещё 300 тысяч Ярмольник предлагал выплатить из своего кармана, мотивируя это тем, что стоимость ремонта была завышена, поскольку работы проводились у официального дилера, где «люди денег не считают». Актёр подчёркивал, что ремонт на дорогостоящем СТО недопустим для госорганизации и предлагал заключить мировое соглашение, однако юристы ФСО от предложения отказались.
Хамовнический районный суд обязал Ярмольника выплатить в пользу истца 432 тысячи рублей, однако решение было оспорено в Мосгорсуде, по постановлению которого сумма была увеличена почти в два раза до 833 тысяч рублей.
Комментарии1
Автоновости , Mercedes-Benz , Леонид Ярмольник , Мосгорсуд , Федеральная служба охраны , "Российская газета"
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