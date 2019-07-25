В РФ появится суперсервис по оформлению ДТП

В России появится суперсервис по оформлению ДТП, сообщается на сайте правительства.

Концепция суперсервиса подразумевает возможность оформления аварии ее участниками за 15 минут без привлечения полиции (по европротоколу) через портал госуслуг и мобильные приложения.

Пользователям сервиса будет необходимо лишь загрузить фотографии с места ДТП и проверить правильность данных о водительских правах, свидетельстве о регистрации машины и страховке, которые будут поступать из личного кабинета.

После этого будет автоматически сформировано извещение об аварии. Через сервис можно будет узнать и о результатах его рассмотрения.

Кроме того, через суперсервис можно будет контактировать со страховыми компаниями и Российским союзом автостраховщиков по разным вопросам (например, вопросу получения статусов регистрации), а также искать страховые фирмы для заключения договора каско и ОСАГО, сразу же рассчитывая стоимость полиса.

Концепция суперсервиса и этапы ее реализации были разработаны Центральным банком при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Вчера их «в целом» одобрил президиум правительственной комиссии по цифровому развитию.