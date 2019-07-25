В России появится суперсервис по оформлению ДТП, сообщается на сайте правительства.
Концепция суперсервиса подразумевает возможность оформления аварии ее участниками за 15 минут без привлечения полиции (по европротоколу) через портал госуслуг и мобильные приложения.
Пользователям сервиса будет необходимо лишь загрузить фотографии с места ДТП и проверить правильность данных о водительских правах, свидетельстве о регистрации машины и страховке, которые будут поступать из личного кабинета.
После этого будет автоматически сформировано извещение об аварии. Через сервис можно будет узнать и о результатах его рассмотрения.
Кроме того, через суперсервис можно будет контактировать со страховыми компаниями и Российским союзом автостраховщиков по разным вопросам (например, вопросу получения статусов регистрации), а также искать страховые фирмы для заключения договора каско и ОСАГО, сразу же рассчитывая стоимость полиса.
Концепция суперсервиса и этапы ее реализации были разработаны Центральным банком при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Вчера их «в целом» одобрил президиум правительственной комиссии по цифровому развитию.
Запуск сервиса в пилотном режиме запланирован на ноябрь 2019 — октябрь 2020 года в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В правительстве рассчитывают, что появление суперсервиса сократит количество пробок на дорогах, вызванных оформлением ДТП при участии ГИБДД.