Мажор на «Лексусе» напал на парковщика в Москве 

Москвич на «Лексусе» не хотел платить за парковку и напал на инспектора, но получил отпор, рассказали агентству «Москва» в пресс-службе Моспаркинга.
Вчера «Лайф» опубликовал видео, на котором инспектор парковок стоит над мужчиной, лежащим на асфальте, и не дает тому подняться. Издание сообщало, что инцидент между парковщиком и водителем имел место на Большой Грузинской улице в центре столицы. В Моспаркинге это подтвердили.
Там рассказали, что владелец «Лексуса» скрыл номера неким предметом, чтобы не платить за парковку, и агрессивно отреагировал на просьбу инспектора убрать предмет.
«Мужчина стал нецензурно выражаться, угрожать, перешел к активным действиям — ударил велосипед, нанес несколько ударов сотруднику в лицо и по телу», — сообщили в Моспаркинге.
По этой причине инспектор применил физическую силу. После окончания конфликта он подал заявление в полицию о нападении.
В апреле другой московский парковщик подрался с водителем, скрывшим номер своего «Мерседеса». Видео, опубликованное Моспаркингом, свидетельствует, что автомобилист вел себя агрессивно, оскорблял инспектора и угрожал ему.