Мажор на «Лексусе» напал на парковщика в Москве

Москвич на « Лексусе » не хотел платить за парковку и напал на инспектора, но получил отпор, рассказали агентству «Москва» в пресс-службе Моспаркинга.

Вчера «Лайф» опубликовал видео, на котором инспектор парковок стоит над мужчиной, лежащим на асфальте, и не дает тому подняться. Издание сообщало, что инцидент между парковщиком и водителем имел место на Большой Грузинской улице в центре столицы. В Моспаркинге это подтвердили.

Там рассказали, что владелец «Лексуса» скрыл номера неким предметом, чтобы не платить за парковку, и агрессивно отреагировал на просьбу инспектора убрать предмет.

«Мужчина стал нецензурно выражаться, угрожать, перешел к активным действиям — ударил велосипед, нанес несколько ударов сотруднику в лицо и по телу», — сообщили в Моспаркинге.

По этой причине инспектор применил физическую силу. После окончания конфликта он подал заявление в полицию о нападении.