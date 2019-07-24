«Мерседесы» научились парковаться без водителя, но надо знать места

Mercedes-Benz сделал еще один шаг по пути к полной автономности своих машин. В заводском музее Mercedes-Benz теперь можно припарковать автомобиль, находясь снаружи: для этого нужен только смартфон.

Систему автономной парковки в гараже музея Mercedes-Benz тестирует еще с 2014 года, но сейчас она стала первой в мире одобренной местными властями системой 4 уровня автономности. Автомобилям официально разрешено перемещаться по парковке без водителя за рулем.

Работает система за счет множества датчиков производства компании Bosch, установленных в гараже. Эти датчики должным образом контролируют коридор движения автомобиля и передают его системе управления информацию, необходимую для поддержания требуемой траектории. Утверждается, что если на пути автомобиля обнаружится какое-либо препятствие, он немедленно остановится.

Водителю для того, чтобы воспользоваться системой, необходимо просто выйти из машины и отдать ей команду через приложение на смартфоне. Аналогичным путем можно забрать автомобиль: по получении сигнала от водителя машина сама прибудет в точку встречи.