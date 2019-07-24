Горьковский автозавод опроверг информацию о новой «Волге»

На днях в сети появилась информация о том, что отечественная компания ГАЗ собирается выпустить обновленную "Волгу", а благодаря футуристическому и спортивному дизайну модели повысить конкурентоспособность российского авто в сравнении с иностранными аналогами. На самом же деле, представителям автозавода о подобных планах даже неизвестно.

Прототип, представленный в сети интернет неизвестным художником, получил большие 21-дюймовые колеса, высоко поднятые фары и сдвоенный выхлоп. В дизайне можно разглядеть спортивные нотки. Машина уже в стандартной и единственной комплектации оснащалась климат-контролем, навигатором, подушками безопасности, обогревом кресел и многим другими опциями, ну а цена радовала бы своей доступностью.

Представители пресс-службы Горьковского автозавода прокомментировали появившуюся информацию следующим образом: "Эти фотографии — творчество неизвестного нам дизайнера, никак не связанного с Горьковским автозаводом. Приведённая в сети информация не имеет никакого отношения к действительности".