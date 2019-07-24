Китай начал эспортировать в Россию «чайнамобили второго сорта»

Китайский автопром медленно, но верно продолжает завоевывать российский рынок новых легковых автомобилей — и за счет импорта, и посредством производства непосредственно на территории России. И вот теперь вслед за этим передовым отрядом двинулось и подкрепление из глубокого тыла. Иначе говоря, Китай открыл шлюзы, через которые в Россию хлынет еще и поток подержанных "чайнамобилей".

Об этом со ссылкой на Министерство коммерции КНР сообщили англоязычное издание China Daily. Китайская таможня в пилотной зоне свободной торговли в провинции Гуандун уже дала зеленый свет дебютной партии из 9 подержанных автомобилей (3 кроссовера и 6 седанов) стоимостью 1,1 млн юаней (более 160 тыс. долларов США), которая отправляется в Камбоджу.

Это часть первой группы из 300 подержанных автомобилей общей стоимостью 2,5 миллиона долларов, предназначенных для продажи главным образом в ряде соседних с Китаем стран, включая Россию, в рамках инициативы "Один пояс, один путь". Всего же, как сообщается, одна лишь провинция Гуандун собирается продать в этом году за рубеж около 3000 подержанных автомобилей, а всего лицензию на такого рода деятельность получили 10 регионов КНР, включая Пекин, Шанхай и Тяньцзинь.

В то же время вторичный авторынок в России в 3,3 раза крупнее первичного, и на покупку подержанных машин наши соотечественники в прошлом году потратили практически столько же, сколько и на приобретение новых — почти 2,5 триллиона рублей. При этом средняя цена отечественного автомобиля с пробегом составляет, поданным, опять же, агентства "Автостат" порядка 150 000 рублей, иномарки — 590 000 рублей. Если же говорить о новых автомобилях, то средневзвешенные цены для тех же категорий в 2018 году составляли 625 000 и 1 650 000 рублей.

Так что предпринятый китайцами новый шаг представляется совершенно закономерным и логичным.