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Китай начал эспортировать в Россию «чайнамобили второго сорта» 

Автовести 2 часа назад
Фото: © China Daily
Китайский автопром медленно, но верно продолжает завоевывать российский рынок новых легковых автомобилей — и за счет импорта, и посредством производства непосредственно на территории России. И вот теперь вслед за этим передовым отрядом двинулось и подкрепление из глубокого тыла. Иначе говоря, Китай открыл шлюзы, через которые в Россию хлынет еще и поток подержанных "чайнамобилей".
Об этом со ссылкой на Министерство коммерции КНР сообщили англоязычное издание China Daily. Китайская таможня в пилотной зоне свободной торговли в провинции Гуандун уже дала зеленый свет дебютной партии из 9 подержанных автомобилей (3 кроссовера и 6 седанов) стоимостью 1,1 млн юаней (более 160 тыс. долларов США), которая отправляется в Камбоджу.
Это часть первой группы из 300 подержанных автомобилей общей стоимостью 2,5 миллиона долларов, предназначенных для продажи главным образом в ряде соседних с Китаем стран, включая Россию, в рамках инициативы "Один пояс, один путь". Всего же, как сообщается, одна лишь провинция Гуандун собирается продать в этом году за рубеж около 3000 подержанных автомобилей, а всего лицензию на такого рода деятельность получили 10 регионов КНР, включая Пекин, Шанхай и Тяньцзинь.
Напомним, что в прошлом году в России по данным агентства "Автостат" было продано более 35 тысяч новых легковых автомобилей китайских марок с ростом на 11% в сравнении с 2017 годом. Первую тройку составили кроссоверы Lifan X60, Lifan Myway и Chery Tiggo 3, в десятку наиболее продаваемых вошли также кроссоверы Zotye T600, Lifan X50, Geely Atlas, Lifan Solano, Haval H6, Lifan X70 и Chery Tiggo 5.
В то же время вторичный авторынок в России в 3,3 раза крупнее первичного, и на покупку подержанных машин наши соотечественники в прошлом году потратили практически столько же, сколько и на приобретение новых — почти 2,5 триллиона рублей. При этом средняя цена отечественного автомобиля с пробегом составляет, поданным, опять же, агентства "Автостат" порядка 150 000 рублей, иномарки — 590 000 рублей. Если же говорить о новых автомобилях, то средневзвешенные цены для тех же категорий в 2018 году составляли 625 000 и 1 650 000 рублей.
Так что предпринятый китайцами новый шаг представляется совершенно закономерным и логичным.
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Автоновости , Lifan X60 , Geely Atlas , Geely , Chery , Lifan Solano , Lifan , Chery Tiggo 5 , Lifan MyWay , Chery Tiggo 3 , Lifan X70 , Lifan X50 , Chery Tiggo
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