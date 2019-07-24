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В Подмосковье загорелся автомобиль «Почты России» 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Автомобиль курьерской службы "Почты России" загорелся на Ярославском шоссе, водитель и почтовые отправления не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Сегодня на Ярославском шоссе произошло возгорание автомобиля нашей курьерской службы, примерно в 19:25 мск. Предположительная причина — техническая неисправность проводки или топливной системы. Столкновения не было, автомобиль остановился в крайней правой полосе и не создал помех движению", — сказали в пресс-службе "Почты России".
"В результате возгорания водитель и почтовые отправления не пострадали", — заверили в компании.
Там добавили, что в настоящий момент устанавливаются причины возгорания.
"Перед выходом на маршрут почтовые автомобили проходят технический осмотр. Данное транспортное средство было исправно и застраховано", — сказали в "Почте России".
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Автоновости , Почта России , РИА Новости
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