Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России появится новый автозавод 

Авторамблер + ещё 3 3 часа назад
Фото: Авторамблер
Новый завод по производству автомобилей «Автотор» построит в Калининградской области, по соседству с производственной площадкой холдинга. На предприятии будут выпускаться модели марок BMW либо Hyundai и Kia.
Конвейер с производственной мощностью 50 тыс. машин в год включит в себя две универсальные сборочные линии, цех сварки и окраски, которые появятся в 2024 году, сообщают «Ведомости».
Согласно планам, новый завод откроется в 2020 году. Кто выступит партнером по строительству, пока не известно.
Компания «Автотор» была основана в 1994 году, став первым производителем иностранных автомобилей в России. На сегодняшний день заводами холдинга выпускаются машины шести марок, включая BMW, а доля выпущенных компанией автомобилей превысила 2 млн штук.
Авторамблер: последние новости
Рассекречены характеристики кроссовера Kia Seltos для России Citroen переименовался из-за проблем с произношением Audi представила кросс-купе Q3 Sportback
Автоновости , Hyundai , BMW , Kia , Ведомости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футболист «Локо» разбился в ДТП43
ГАЗ опроверг информацию о новой «Волге»3
Узбеки сразят покупателей «народным» автомобилем
Дави на газ: все новые авто в России с заводским ГБО
В Подмосковье загорелся автомобиль «Почты России»
Видео
01:39
Самокатчик избил водителя и был сбит внедорожником
ДТП Автоновости
00:35
В России тигр сбежал из машины посреди дороги
ДТП
01:34
Пьяный россиянин на «шестерке» устроил гонку с полицейскими
ДТП
00:31
Автоледи с битой показала, кто прав на дороге
ДТП
02:57
Парковочные места хотят сильно уменьшить
Автоновости
00:45
Как эффективно защитить машину от угона
Автоновости
20:00
«На бешеной скорости»: как мажор задавил двоих пешеходов
ДТП Статьи
00:10
Люди в маршрутке следили за дорогой через дыру в полу
Автоновости
00:32
Омский водитель сделал двойное сальто на авто
ДТП
00:31
Смертельная переправа: трагедия погубила 10 человек
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение