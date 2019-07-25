В России появится новый автозавод

Kia. Новый завод по производству автомобилей «Автотор» построит в Калининградской области, по соседству с производственной площадкой холдинга. На предприятии будут выпускаться модели марок BMW либо Hyundai

Конвейер с производственной мощностью 50 тыс. машин в год включит в себя две универсальные сборочные линии, цех сварки и окраски, которые появятся в 2024 году, сообщают «Ведомости».

Согласно планам, новый завод откроется в 2020 году. Кто выступит партнером по строительству, пока не известно.

Компания «Автотор» была основана в 1994 году, став первым производителем иностранных автомобилей в России. На сегодняшний день заводами холдинга выпускаются машины шести марок, включая BMW, а доля выпущенных компанией автомобилей превысила 2 млн штук.