За сбитую на дороге мобильную камеру можно попасть в тюрьму

Резонансный случай произошел на одной из автотрасс в Подмосковье. Водитель снес мобильное устройство фиксации превышения скорости. А затем пытался скрыться от экипажа ДПС

Многих водителей раздражает вид треног на обочинах трасс, которые как правило принадлежат частным владельцам. Случаи, когда автомобилисты пытаются нанести какой-либо вред самим устройствам или их собственникам, стали происходить все чаще. Иногда подобные инциденты попадают в объективы камер смартфонов или регистраторов.

Так, на одной из дорог водитель, подъехав к такой треноге, рядом с которой стоял автомобиль ее хозяина, выпустил струю из огнетушителя сначала в окно владельца прибора, а затем и в саму треногу. Такие действия явно подпадают под административную статью, а если нанесен вред здоровью человека, то, возможно, и уголовную.

Но недавно в Подмосковье произошел еще более вопиющий случай. Водитель на SsangYong Kyron на большой скорости буквально снес треногу, а затем устроил гонки, пытаясь скрыться от погони, и несколько раз нарушил правила, в том числе выехав на встречную полосу. В итоге хулигана все же задержали. И теперь ему грозит не только крупный штраф за грубое нарушение правил дорожного движения, но и реальный срок за порчу чужого имущества. Разберемся, что же ему могут предъявить.

Стоимость мобильного прибора фотофиксации нарушений ПДД может доходить до миллиона рублей. Действия нарушителя могут трактоваться как умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Санкция соответствующей статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Отягчающими обстоятельствами могут послужить как высокая стоимость поврежденного устройства, так и попытка водителя скрыться, а также оказание сопротивления сотрудникам полиции при задержании.

С помощью адвокатов задержанный нарушитель наверняка попытается оправдаться, что снес треногу случайно по недогляду. Но окончательное решение на основании всех обстоятельств примет суд. Как отмечают юристы, если же водителю все же удастся обосновать отсутствие злостных намерений, то худшее, что его ждет, — лишение водительских прав за оставление места ДТП. Но выплатить компенсацию за выведенную из строя камеру наверняка придется. А также доплатить сумму, которую хозяин треноги потеряет за время простоя. Но для начала нужно, чтобы владелец устройства сам обратился в суд с соответствующим иском. Добавим, что атаки на треноги происходят на фоне активных обсуждений в коридорах власти инициативы о запрете частных камер фиксации нарушений. Согласно отчетности ГИБДД, на балансе частных лиц числится примерно четыре тысячи мобильных камер. Они работают на основе договоров собственников с местными органами власти. За каждое зафиксированное нарушение собственник получает определенную премию в виде процента от суммы штрафа.