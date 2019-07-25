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Узбеки сразят покупателей «народным» автомобилем 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Власти Узбекистана заявили о том, что планируют развивать местную автомобильную промышленность под контролем госорганизации «Узавтосаноат».
В «Узавтосаноат» входит довольно крупное предприятие GM Uzbekistan, которое в настоящее время выпускает автомобили под марками Chevrolet и Ravon.
Цели развития автомобильной промышленности прописаны в постановлении «О мерах развития авто промышленности в Республике Узбекистан», которое подписано президентом страны Ш. Мирзиёевым.
Главными задачами, которые поставлены перед автопроизводителями, являются увеличение количества производимых автомобилей на территории Узбекистана до 350 000 единиц ежегодно, а также увеличение экспортной продукции до 100 000 автомобилей в год, локализация должна быть доведена до 60%. Данные цели должны быть реализованы до 2023 года.
Также в постановлении прописано, что должна быть разработана и выпущена «народная» модель автомобиля, которая будет доступна для всех слоев населения с небольшим достатком.
Способами привлечения дополнительных инвестиций станут выставление на фондовых рынках акций компании "Узавтосаноата", а также реализация непрофильных активов. Также корпорация сможет получить льготный кредит для развития производства. Продление лицензионного соглашения с General Motors будет сроком до 2022 года.
Правительство Узбекистана планирует полностью отменить акцизный сбор на все автомобили уже с октября 2019 год, что позволит стимулировать спрос на выпускаемые автомобили.
Выпуск новых «народных» автомобилей в Узбекистане должно привести к повышенному спросу на него и на территории России, так как бюджетные автомобили пользуются популярностью среди людей с небольшим доходом. А также большинство автолюбителей предпочитают купить новую машину, пусть она будет недорогой, чем автомобиль с пробегом.
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Автоновости , Chevrolet , General Motors
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