Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

АвтоВАЗ изменит цены на все модели «Лады» через неделю. Повысит или снизит? 

Wroom.ru 3 часа назад
Фото: Wroom.ru
Появилась информация о предстоящем изменении рекомендованных цен на автомобили «Лада» с первого августа.
Как стало известно сайту Wroom.ru, дилерские центры марки получили официальные уведомления о предстоящем изменении цен на «Лады».
С первого августа 2019 года будут пересмотрены цены в соответствии с новым ценником на поставленные и неоплаченные автомобили. — официальное письмо АО «АВТОВАЗ»
Информации о новых ценах на «Лады» пока нет. Также не уточняется, в какую сторону изменится стоимость автомобилей, но вероятнее всего речь идёт о повышении цен.
Это будет уже третье существенное изменение прайс-листов на «Лады» в этом году. В январе все модели марки подорожали на 15–25 тысяч рублей, а в июле автомобилей семейств «Веста» и «Гранта» прибавили по 5 тысяч рублей.
Wroom.ru: последние новости
Новый кроссовер Kia для России: что уже известно о машине У кроссовера Mitsubishi Outlander для России появилась семиместная версия Обновлённый внедорожник Mitsubishi Pajero Sport дебютировал в Таиланде
Автоновости , Lada , Автоваз
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футболист «Локо» разбился в ДТП48
ГАЗ опроверг информацию о новой «Волге»3
Узбеки сразят покупателей «народным» автомобилем
Дави на газ: все новые авто в России с заводским ГБО1
В России появится новый автозавод
Видео
01:39
Самокатчик избил водителя и был сбит внедорожником
ДТП Автоновости
00:35
В России тигр сбежал из машины посреди дороги
ДТП
01:34
Пьяный россиянин на «шестерке» устроил гонку с полицейскими
ДТП
00:31
Автоледи с битой показала, кто прав на дороге
ДТП
02:57
Парковочные места хотят сильно уменьшить
Автоновости
00:45
Как эффективно защитить машину от угона
Автоновости
20:00
«На бешеной скорости»: как мажор задавил двоих пешеходов
ДТП Статьи
00:10
Люди в маршрутке следили за дорогой через дыру в полу
Автоновости
00:32
Омский водитель сделал двойное сальто на авто
ДТП
00:31
Смертельная переправа: трагедия погубила 10 человек
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение