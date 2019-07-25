АвтоВАЗ изменит цены на все модели «Лады» через неделю. Повысит или снизит?

Появилась информация о предстоящем изменении рекомендованных цен на автомобили « Лада » с первого августа.

Как стало известно сайту Wroom.ru, дилерские центры марки получили официальные уведомления о предстоящем изменении цен на «Лады».

С первого августа 2019 года будут пересмотрены цены в соответствии с новым ценником на поставленные и неоплаченные автомобили. — официальное письмо АО «АВТОВАЗ»

Информации о новых ценах на «Лады» пока нет. Также не уточняется, в какую сторону изменится стоимость автомобилей, но вероятнее всего речь идёт о повышении цен.

Это будет уже третье существенное изменение прайс-листов на «Лады» в этом году. В январе все модели марки подорожали на 15–25 тысяч рублей, а в июле автомобилей семейств «Веста» и «Гранта» прибавили по 5 тысяч рублей.