МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" с 1 августа повысит цены на весь модельный ряд примерно на 1%, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе «Автомира» — дилера автозавода.
"Подтверждаем", — ответили в пресс-службе на соответствующий вопрос корреспондента.
В первом полугодии 2019 года «АвтоВАЗ» увеличил продажи Lada на российском рынке на 2,5% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года, до 174,2 тыс. машин. Доля Lada на рынке России по итогам полугодия, по собственным расчетам компании, составила около 21%.
"АвтоВАЗ" — крупнейший производитель легковых автомобилей в России, с конвейера которого в 2018 году сошло более 560 тыс. машин. Группа «АвтоВАЗ» входит в состав альянса Renault — Nissan — Mitsubishi.