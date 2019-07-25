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Европейцам будут недоступны новые Ford Bronco и Baby Bronco 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
По официальным данным, европейское подразделение Ford проходит реструктуризацию.
После выполнения всех запланированных мероприятий, компания попрощается с модельным рядом MPV, сосредоточившись на выпуске кроссоверов.
Во время очередного квартального отчета, руководство компании заявило о том, что новые модели Ford Bronco и Baby Bronco будут доступны на транспортных рынках Северной Америке, Африки и на Ближнего Востока. О реализации автомобиля на европейском рынке сказано не было.
Выпуск новых моделей станет для компании своеобразным «толчком для использования гибридной электротехники, что даст возможность предоставить покупателям новые возможности и функции, недоступные ранее.»
В частности, речь идет о функциях, которые доступны на моделях F-150, Mustang, Explorer, Escape и Bronco. Под капотом новых моделей будет установлен 2,3-литровый четырехцилиндровый EcoBoost.
Таким образом в ближайшее время конструкторы автомобильного концерна Ford покажут на мировом транспортном рынке сразу несколько новых моделей авто. Какие машины будут доступны для реализации в России пока неизвестно.
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Автоновости , Ford Bronco , Ford
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