Европейцам будут недоступны новые Ford Bronco и Baby Bronco

По официальным данным, европейское подразделение Ford проходит реструктуризацию.

После выполнения всех запланированных мероприятий, компания попрощается с модельным рядом MPV, сосредоточившись на выпуске кроссоверов.

Во время очередного квартального отчета, руководство компании заявило о том, что новые модели Ford Bronco и Baby Bronco будут доступны на транспортных рынках Северной Америке, Африки и на Ближнего Востока. О реализации автомобиля на европейском рынке сказано не было.

Выпуск новых моделей станет для компании своеобразным «толчком для использования гибридной электротехники, что даст возможность предоставить покупателям новые возможности и функции, недоступные ранее.»

В частности, речь идет о функциях, которые доступны на моделях F-150, Mustang, Explorer, Escape и Bronco. Под капотом новых моделей будет установлен 2,3-литровый четырехцилиндровый EcoBoost.

Таким образом в ближайшее время конструкторы автомобильного концерна Ford покажут на мировом транспортном рынке сразу несколько новых моделей авто. Какие машины будут доступны для реализации в России пока неизвестно.