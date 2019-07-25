Главная дорога Сочи обрушилась

В центральном районе Сочи обрушилась дорога Джугба-Сочи, передает «Интерфакс»

Согласно информации, полученной от оперативных служб города, в центре города обвалился участок длиной 10 метров, глубина обвала составляет 5 метров. Пострадавших нет, на место обвала направлены силы МЧС

В пресс-службе МЧС сообщили, что разрушенный участок является частью автодороги А-147, соединяющая Джубгу, Туапсе, Лазаревское и Сочи.

ВГТРК «Кубань» рассказали, что в настоящее время движение по трассе осуществляется по одной полосе, его регулируют экипажи ГИБДД

Одной из причин обрушения дороги стали продолжительные ливни. Штормовое предупреждение в Сочи действует до конца недели.