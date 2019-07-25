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Главная дорога Сочи обрушилась 

Рамблер + ещё 22 15 минут назад
В центральном районе Сочи обрушилась дорога Джугба-Сочи, передает «Интерфакс».
Согласно информации, полученной от оперативных служб города, в центре города обвалился участок длиной 10 метров, глубина обвала составляет 5 метров. Пострадавших нет, на место обвала направлены силы МЧС.
В пресс-службе МЧС сообщили, что разрушенный участок является частью автодороги А-147, соединяющая Джубгу, Туапсе, Лазаревское и Сочи.
ВГТРК «Кубань» рассказали, что в настоящее время движение по трассе осуществляется по одной полосе, его регулируют экипажи ГИБДД.
Одной из причин обрушения дороги стали продолжительные ливни. Штормовое предупреждение в Сочи действует до конца недели.
Автоновости , Видео , МЧС , ГИБДД , ВГТРК , Интерфакс
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