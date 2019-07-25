Названы самые штрафоопасные регионы для водителей

По итогам первого полугодия 2019 года аналитики портала "Штрафы ГИБДД" подсчитали количество выписанных штрафов в разных регионах России. Первым в рейтинге регионов-"нарушителей" стал Ненецкий автономный округ, где по статистике ПДД нарушили буквально все, и не раз — на каждого обитателя НАО пришлось в среднем по 2,18 штрафа.

За ним с большим отрывом следует республика Карелия, где штраф за январь-июнь получил почти каждый третий. Замыкает тройку Московская область с 0,2 штрафа на каждого.

Четвертое место заняла Архангельская область. На одного ее жителя пришлось 0,17 штрафов. И, наконец, последней в пятерке стала Москва — на каждого обитателя столицы было выписано в среднем 0,16 штрафов.

Обращаем внимание, что это только статистика, которая не учитывает нюансы и необязательно означает, что в НАО все ездят как попало. Кто знает, может, на цифры повлияли случаи парковки с заездом на несуществующие газоны или штрафы, выписанные спрятанными камерами, которые в ближайшее время собираются отменить.