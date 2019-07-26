Выдачу новых госзнаков на авто отложили на год

ГОСТ на новые типы автомобильных и мотоциклетных номеров станет обязательным к применению через год. ГИБДД Минсельхоз попросили продлить действие старого стандарта ради экономии.

Документ должен был вступить в силу 4 августа, напомнил «Коммерсант». Однако на складах упомянутых ведомств скопилось слишком много неиспользованных госзнаков — их попросту списали бы в утиль.

«В связи с обращениями субъектов федерации ведомство направило в Росстандарт письмо с просьбой рассмотреть возможность переноса срока вступления в силу ГОСТа», — уточнили в пресс-службе Минсельхоза.

Старые знаки продолжат выдавать гражданам в течением еще одного года. Желающим получить автомобильные или мотоциклетные номера нового образца придется обратиться с заказом в частные фирмы.

Оба стандарта о знаках государственной регистрации транспортных средств — ГОСТ Р 50577 1993 года и ГОСТ Р 50577 2018-го — смогут применять одновременно, что допускается приказом Росстандарта.

Принятое решение возмутило производителей. Они уже осуществили закупку оборудования, чтобы печатать номера в промышленных масштабах, и рассчитывали на госзакупки МВД

Идея разработки нового ГОСТа появилась в 2016 году. Ее инициатором стал Научно-исследовательский центр безопасности дорожного движения МВД. В сентябре 2018-го был утвержден документ, которым вводились новые типоразмеры знаков.

У мотоциклистов госзнаки должны стать меньше. Действующий стандарт в 245 на 185 миллиметров сменит новый — 190 на 145 миллиметров. Предполагается, что такие знаки будут лучше крепиться, и с кронштейна их не сможет оторвать потоком воздуха.

Кроме того, в новом ГОСТе прописан новый вид задних двухстрочных номеров для праворульных машин японских, американских и некоторых советских производителей. На их заднюю площадку обычный однострочный не помещается, и водители вынуждены его гнуть. Всего в России порядка 3,1 миллиона праворульных авто.