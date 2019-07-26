Рассекречен базовый Suzuki Jimny для России

Suzuki перечислила оборудование базовой комплектации нового Jimny, который скоро начнут продавать в России.

Как следует из сообщения компании на странице в Facebook, внедорожник начального уровня GL получит антиблокировочную систему, систему динамической стабилизации, ассистенты при старте на подъеме и спуске, систему мониторинга давления в шинах и помощи при экстренном торможении.

Российским покупателям «Джимни» предложат с 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 102 л.с., AWD и понижающей передачей, сообщал «Авторамблер» ранее. Трансмиссия — 5-ступенчатая «механика» либо 4-диапазонный «автомат».

Премьера внедорожника в России пройдет 1 августа. Тогда же объявят старт приема заказов, а до дилеров Jimny доберется к сентябрю. В Японии цена Jimny стартует с 1,5 млн иен (около 830 тыс. руб.).