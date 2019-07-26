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Рассекречен базовый Suzuki Jimny для России 

Авторамблер + ещё 5 3 часа назад
Фото: Motor.ru
Suzuki перечислила оборудование базовой комплектации нового Jimny, который скоро начнут продавать в России.
Как следует из сообщения компании на странице в Facebook, внедорожник начального уровня GL получит антиблокировочную систему, систему динамической стабилизации, ассистенты при старте на подъеме и спуске, систему мониторинга давления в шинах и помощи при экстренном торможении.
Российским покупателям «Джимни» предложат с 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 102 л.с., AWD и понижающей передачей, сообщал «Авторамблер» ранее. Трансмиссия — 5-ступенчатая «механика» либо 4-диапазонный «автомат».
Премьера внедорожника в России пройдет 1 августа. Тогда же объявят старт приема заказов, а до дилеров Jimny доберется к сентябрю. В Японии цена Jimny стартует с 1,5 млн иен (около 830 тыс. руб.).
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