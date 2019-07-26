Россиянам предстоит замена автономеров

Таблички разного формата для мотоциклов и некоторых типов автомобилей станут обязательными только через год — с 4 августа 2020, пишет издание «Колеса.ру». До этого времени владельцам ТС с нестандартными креплениями будут выдавать знаки и старого, и нового образца.

Новый ГОСТ, который утвердили в сентябре прошлого года, должен ввести новые форматы госзнаков: меньшего размера для мотоциклов (190 мм x 145 мм против действующих 245 x 185 мм) и двухстрочных для автомобилей с нестандартной площадкой под крепление — в том числе, для праворульных авто японского и американского производства, а также некоторых советских машин. Таблички, изготовленные по действующему российскому стандарту, не умещаются в рамки для знаков на таких ТС.

Официально старт выдачи новый знаков намечен на 4 августа 2019 года. Однако, еще в апреле в некоторых СМИ появлялись снимки автомобилей с нестандартными табличками. Дату полного перехода на новый ГОСТ перенесли, в частности, из-за множества оставшихся знаков старого образца, которые пришлось бы списывать.