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Россиянам предстоит замена автономеров 

Авторамблер 4 часа назад
Фото: Авторамблер
Таблички разного формата для мотоциклов и некоторых типов автомобилей станут обязательными только через год — с 4 августа 2020, пишет издание «Колеса.ру». До этого времени владельцам ТС с нестандартными креплениями будут выдавать знаки и старого, и нового образца.
Новый ГОСТ, который утвердили в сентябре прошлого года, должен ввести новые форматы госзнаков: меньшего размера для мотоциклов (190 мм x 145 мм против действующих 245 x 185 мм) и двухстрочных для автомобилей с нестандартной площадкой под крепление — в том числе, для праворульных авто японского и американского производства, а также некоторых советских машин. Таблички, изготовленные по действующему российскому стандарту, не умещаются в рамки для знаков на таких ТС.
Официально старт выдачи новый знаков намечен на 4 августа 2019 года. Однако, еще в апреле в некоторых СМИ появлялись снимки автомобилей с нестандартными табличками. Дату полного перехода на новый ГОСТ перенесли, в частности, из-за множества оставшихся знаков старого образца, которые пришлось бы списывать.
В следующем году нестандартные таблички будут выдавать уже не только в ГИБДД, но и в аккредитованных автосалонах: с 1 января вступает в силу пакет поправок, меняющий порядок регистрации госномеров.
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Автоновости , ГИБДД , Колеса.ру
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