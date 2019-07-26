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Путин подписал закон о наказании за нарушения при техосмотре 

РИА Новости + ещё 59 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал правительственный пакет законов, усиливающих административную и уголовную ответственность за нарушения при техническом осмотре, соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
Изменения в Уголовный кодекс РФ вводят уголовную ответственность за деятельность по проведению техосмотра без аккредитации в национальной системе аккредитации в случаях, когда такие лицензии, аккредитации в национальной системе аккредитации или аккредитации в сфере технического осмотра транспортных средств обязательны. Как отмечает правительство, необходимость введения такой меры обусловлена широкой практикой продажи "серых" диагностических карт без проведения осмотра автомобиля.
Изменения в Кодекс об административных правонарушениях предусматривают штраф в размере 2 тысяч рублей за управление транспортным средством без оформленной диагностической карты. Кроме того, исключается возможность повторного привлечения к административной ответственности за управление автомобилем без диагностической карты.
Вводится административная ответственность за нарушение порядка ведения реестра операторов техосмотра. Штраф для должностных лиц составит от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических — от 100 до 200 тысяч рублей.
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Автоновости , ДТП , Владимир Путин
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