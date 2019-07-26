Volkswagen представил кроссовер Jetta VS5 по цене Lada XRay Cross

Совместное китайско-немецкое предприятие FAW-Volkswagen опубликовало подробности о бюджетном кроссовере Jetta VS5 для рынка Китая. Вышедший под отдельным брендом Jetta автомобиль будет предложен по цене от 89 800 юаней, что в переводе на российскую валюту составляет около 825 тысяч рублей.

Если говорить о рынке РФ, то примерно за такую сумму отечественный покупатель сможет приобрести кроссовер Lada XRay Cross в комплектации Comfort с 122-сильным двигателем и механической коробкой передач.

Что же касается китайского представителя автомобильной промышленности, то он оснащается четырехцилиндровым бензиновым турбированным двигателем EA211 объемом 1,4 л, мощностью в 150 л.с. Пару ему, в зависимости от комплектации, составляет 5-ступенчатой МКПП, либо с 6-ступенчатая автоматическая коробкой передач, поставляемой японской компанией Aisin Seiki. За последнюю, вероятно, придётся доплатить. Максимальная стоимость компактного SUV составляет 119 800 юаней (около 1 100 тыс. рублей).

Выпущенный совместным предприятием на заводе в Чэнду, VS5 фактически представляет собой обновленный Seat Ateca и основан на платформе MQB. Кроссовер имеет длину 4119 мм, ширину 1841 мм и высоту 1616 мм. Колесная база компактного SUV заявлена на отметке в 2630 мм.

По данным FAW-Volkswagen, это первый разработанный в Германии кроссовер по цене ниже 100 000 юаней (919 тысяч рублей). Бренд Jetta будет иметь собственную дистрибьюторскую сеть в Китае, а к концу этого года планируется открыть более 200 дилерских центров.

Покупатели смогут получить первые кроссоверы Jetta VS5 уже в сентябре. Немного позднее в продаже появятся крупный внедорожник VS7 и компактный седан VA3.