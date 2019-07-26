Путин подписал закон о наказании для не пропустивших «скорую» водителей

Президент России Владимир Путин подписал закон об ответственности за препятствование работе медиков. Документ, в частности, ужесточает наказание для водителей, не пропустивших "скорую помощь".

Ранее такие за такие действия было установлено наказание в виде штрафа до 500 рублей или же лишения водительский прав на срок до трёх месяцев. Теперь штраф составит пять тысяч рублей, а максимальный срок лишения водительских прав возрастает до одного года.

Кроме того, устанавливается уголовная ответственность за действия граждан, которые помешали работе медиков, что в итоге привело к причинению тяжкого вреда здоровью пациента или летальному исходу. В первом случае устанавливается наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, принудительных работ или штрафа до 80 тысяч рублей. Во втором же случае тюремный срок составит до 4 лет.