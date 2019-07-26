АвтоВести узнали, когда в Россию приедет обновленный Mitsubishi ASX

В начале года мы уже сообщали о тех изменениях, которые компактный кроссовер Mitsubishi ASX претерпел в ходе рестайлинга. Модель лишилась двух неактуальных уже моторов, но зато получила новую брутальную внешность и стала "умнее". Дебютировала новинка на автосалоне в Женеве в марта и уже продается в Европе. Теперь же стало известно, когда ею смогут обзавестись и российские автомобилисты.

Как сообщили АвтоВестям в российском офисе Mitsubishi, что обновленный кроссовер ASX поступит к российским дилерам марки в первой половине 2020 года. Российские комплектации и цены пока еще окончательно не определены, так что пока напомним то, что известно о модели в в целом.

Новая внешность Mitsubishi ASX стала результатом очередного витка эволюции фирменной стилистики Dynamic Shield, благодаря которой кроссовер получил не только новую решетку радиатора, но и передний бампер с вертикальными блоками светодиодных огней (поворотники и противотуманки), новую головную оптику и модернизированный капот. Задние бампер и светотехника также серьезно переработаны.

В списке оттенков кузова появились сразу три новых варианта — красный Red Diamond, оранжевый Sunshine Orange и коричневый Oak Brown.

Расширены и мультимедийные возможности ASX: вседорожник обзавелся более крупным 8-дюймовым монитором, получил навигацию с возможностью доступа к дорожной информации в режиме реального времени, а также может теперь воспроизводить видео с USB-накопителей. Кроме того, желающим будет доступно приложение, при помощи которого информацию о состоянии автомобиля можно будет увидеть на смартфоне.

Версия Mitsubishi ASX для Европы оснащается 2-литровым бензиновым мотором мощностью 150 л.с., пришедшем на смену прежнему 1,6 литровому 117-сильному, в паре либо с 5-ступенчатой "механикой", либо с вариатором, умеющим имитировать 6 ступеней и располагающим спортивным режимом. Полный привод доступен в качестве опции.