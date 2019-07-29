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Названы регионы, где автомобилисты стали меньше платить штрафов 

Российская Газета + ещё 1 3 часа назад
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Самый большой прирост доходов от штрафов за нарушения Правил дорожного движения в 2018 году получили бюджеты Московской области (+2,13 миллиарда рублей), Волгоградской области (+543,34 миллиона рублей) и Свердловской области (+489,3 миллиона рублей).
Всего, по итогам 2018 года доходы региональных бюджетов от штрафов за нарушение ПДД пополнились, если быть точными, на 71,3 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 3,38 процента (на 2,33 миллиарда рублей), но не выйдя за рамки годовой инфляции (4,3 процента).
Более миллиарда рублей на штрафах заработали 16 региональных бюджетов. Менее 100 миллионов рублей получили шесть региональных бюджетов. Доходы же подавляющего большинства бюджетов от штрафов составили от 100 миллионов до одного миллиарда рублей. Больше всего собрали штрафов Москва (14,75 миллиарда), Московская область (5,37 миллиарда) и Республика Татарстан (2,97 миллиарда).
В 47 регионах доходы бюджетов по данной статье росли и суммарно прибавили 6,1 миллиарда рублей, а в оставшихся 38 регионах снижались (минус 3,77 млрд рублей). Меньше всего доходов принесли штрафы за нарушение ПДД бюджетам Чукотского автономного округа — 8,83 миллиона рублей, Ненецкого автономного округа — 18,17 миллиона и Магаданской области — без малого 56 млн рублей.
Несмотря на то, что в столице бюджет получил самый большой доход от штрафов (из-за того, что в Москве и больше всего машин зарегистрировано), аналитики зафиксировали в Москве в 2018 году сокращение доходов бюджета по этой статье на рекордные 1,85 млрд рублей.
Также за год сократились доходы бюджета от штрафов в Тверской области — на 232,24 млн рублей. На 187,52 млн рублей меньше от штрафов получил и бюджет Санкт-Петербурга.
Как считает председатель Совета директоров сети FinExpertiza Елена Трубникова, снижение количества собранных штрафов говорит в первую очередь о том, что водители существенно повысили культуру вождения и стали реже нарушать Правила дорожного движения. Немаловажную роль в этом играют и камеры видеофиксации нарушений. Однако существует и другая точка зрения: водители просто не платят выписанные штрафы.
Кстати, с 1 января 2019 года деньги от штрафов за нарушение ПДД напрямую идут не в бюджет, а в региональные дорожные фонды. Их можно тратить только на создание условий для безопасного движения.
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Автоновости , Елена Трубникова
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