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В Крыму назвали причину хамства водителей маршруток 

РИА Новости Крым 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Крымские перевозчики продают частникам разрешения на обслуживание маршрута, а те не соблюдают предусмотренные законодательством требования к пассажирским перевозкам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал эксперт в области пассажирских перевозок Владислав Антонов. Такие действия общественник назвал незаконными.
"Перевозчик, получающий разрешение на обслуживание маршрута, не имеет своего подвижного состава, и привлекает арендный. Делать это он не имеет права. "Арендник" дает перевозчику денежное вознаграждение за то, что пользуется этим маршрутом. И перевозчик его не контролирует.
По словам общественника, в результате частник, осуществляя перевозки, хамит льготникам, нарушает расписание, может и вовсе не выехать на маршрут.
"Ему все равно — льготники, расписание. Он захотел — выехал на маршрут, захотел — не выехал. А перевозчик пишет, что рейсы выполнялись, компенсацию выплатите из госбюджета. У нас есть доказательная база", — подчеркнул он.
По мнению Антонова, когда эту проблему удастся решить, вопрос о нарушениях в сфере перевозок в Крыму сразу потеряет актуальность.
"Когда мы возьмем под контроль аренду транспортных средств, когда закроется этот вопрос, порядок будет в 95%, а 5% останется только на погрешности человеческого фактора, на водителей", — заключил общественник.
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Автоновости , Владислав Антонов
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