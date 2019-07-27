В Крыму назвали причину хамства водителей маршруток

Крымские перевозчики продают частникам разрешения на обслуживание маршрута, а те не соблюдают предусмотренные законодательством требования к пассажирским перевозкам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал эксперт в области пассажирских перевозок Владислав Антонов . Такие действия общественник назвал незаконными.

"Перевозчик, получающий разрешение на обслуживание маршрута, не имеет своего подвижного состава, и привлекает арендный. Делать это он не имеет права. "Арендник" дает перевозчику денежное вознаграждение за то, что пользуется этим маршрутом. И перевозчик его не контролирует.

По словам общественника, в результате частник, осуществляя перевозки, хамит льготникам, нарушает расписание, может и вовсе не выехать на маршрут.

"Ему все равно — льготники, расписание. Он захотел — выехал на маршрут, захотел — не выехал. А перевозчик пишет, что рейсы выполнялись, компенсацию выплатите из госбюджета. У нас есть доказательная база", — подчеркнул он.

По мнению Антонова, когда эту проблему удастся решить, вопрос о нарушениях в сфере перевозок в Крыму сразу потеряет актуальность.