Назван срок, за который россияне могут накопить на внедорожник

Совсем недавно специалисты «Цена Авто» подсчитали, сколько времени нужно обычному россиянину, чтобы накопить на новую иномарку. Теперь цель сложнее — покупка внедорожника.

Если речь идет о самом доступном внедорожнике, коим давно является отечественная LADA 4×4 со стартовым ценником 518 900 рублей, то при самой распространенной зарплате в 23,5 тыс. рублей копить на него придется, по меньшей мере, 22 месяца (или около двух лет).

Отметим, что такой расчет носит сугубо условный характер. Он не учитывает никакие другие траты и предполагает, что человек будет откладывать на покупку машины всю свою зарплату. Следовательно, в реальных условиях процесс накопления может быть значительно более долгим.