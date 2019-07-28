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Назван срок, за который россияне могут накопить на внедорожник 

Автоновости дня + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Совсем недавно специалисты «Цена Авто» подсчитали, сколько времени нужно обычному россиянину, чтобы накопить на новую иномарку. Теперь цель сложнее — покупка внедорожника.
Если речь идет о самом доступном внедорожнике, коим давно является отечественная LADA 4×4 со стартовым ценником 518 900 рублей, то при самой распространенной зарплате в 23,5 тыс. рублей копить на него придется, по меньшей мере, 22 месяца (или около двух лет).
Отметим, что такой расчет носит сугубо условный характер. Он не учитывает никакие другие траты и предполагает, что человек будет откладывать на покупку машины всю свою зарплату. Следовательно, в реальных условиях процесс накопления может быть значительно более долгим.
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