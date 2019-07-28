Обнародован список самых экологически чистых марок машин в России

Согласно опубликованным данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 января 2019 года на территории России зарегистрировано 264 тысячи легковых автомобилей, обладающие наивысшим экологически чистым классом — «Евро-6».

На первом месте в рейтинге топ-10 самых экологических марок машин занимает продукция Mercedes-Benz . На территории России насчитывается 134,2 тысячи автомобилей данной марки, которые соответствуют нормам «Евро-6». На втором месте с 38 тысячами расположилась марка BMW . Замыкает тройку лидеров Audi — 27,2 тысяч. Четвертое место принадлежит чешской марке машин Skoda (22,8 тыс.), а замыкает пятерку лидеров Porsche с 12,2 тысячами.

Также в рейтинг топ-10 самых экологически чистых марок машин в России вошли: Land Rover (6 место — 10,6 тыс.), Jaguar (7 место — 5,4 тыс.), Nissan (8 место — 2,8 тыс.), Mitsubishi (9 место — 2,8 тыс.) и Smart (10 место — 2 тысячи).

У остальных брендов количество автомобилей с экологически чистым классом «Евро-6» составляет в России менее 2 тысяч экземпляров.