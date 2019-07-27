Названы пять основных правил езды в дождь

Эксперты издания «Автовзгляд» опубликовали список рекомендаций, которым стоит следовать автолюбителям при езде в дождь. Ниже советы: от настройки работы кондиционера до правильного поведения при аквапланировании.

В первую очередь специалисты обращают внимание, что дождливую погоду обязательно нужно настроить работу кондиционера, поскольку климатическая установка предназначена не только для формирования комфортных условий для водителя, но и для осушения воздуха в салоне. Правильно настроенный кондиционер поможет предотвратить запотевание окон. Для этого необходимо включить установку и добавить «немного тепла». Кроме того, можно заранее обработать стёкла специальными средствами против запотевания. Если в машине нет кондиционера, при езде в дождь следует передвигаться с открытыми окнами.

Соблюдение скоростного режима — одно из основных правил езды в ненастную погоду. Опытные водители рекомендуют передвигаться в дождь на скорости даже ниже разрешённой, а также избегать резкого торможения и активного перестроения из ряда в ряд, поскольку сцепление колес с мокрым асфальтом заметно ниже, чем в сухую погоду.

Лужа для водителя — один из главных источников опасности. При движении по ней возникает эффект аквапланирования, когда сцепление с дорогой на несколько секунд теряется. В этом случае эксперты советуют сохранять спокойствие и «ловить» автомобиль по выходу из аквапланирования, предварительно несколько раз резко нажав на педаль тормоза. Лучшей рекомендацией специалисты считают совет объезжать лужи или передвигаться по ним на предельно низкой скорости.

Перед поездкой в ненастную погоду опытные водители советуют проверить состояние шин и по возможности заменить их на новые, поскольку риск в ненастную погоду попасть в ДТП на лысой резине в несколько раз выше, чем на колёсах с чётким рисунком протектора.

Наконец, в процессе поездки водителю необходимо внимательно следить за пешеходами, которые, стремясь быстрее добраться до пункта назначения, могут делать необдуманные поступки.