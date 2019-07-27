Чем опасен перегрев моторного масла

Эксперты издания «Автовзгляд» рассказали читателям об опасности перегрева моторного масла в двигателе. По словам специалистов, кипящая смазка перестаёт защищать детали силового агрегата, в результате он может «стукануть».

Опытные водители напоминают, что моторное масло предназначено для работы в температурных условиях в среднем от -40 до +180 градусов. Отступление от нормы чревато серьёзными последствиями. При перегреве выше 180 градусов смазка становится настолько текучей, что перестаёт создавать защитную плёнку между трущимися друг о друга деталей, при этом ускоряя износ силового агрегата. При этом из-за повышенной текучести масло активно проникает в цилиндры, там сгорает и образует дополнительный нагар, добавляя впоследствии проблем с ремонтом мотора.

Причин перегрева двигателя может быть несколько, уверяют специалисты. Во-первых, минеральная смазка больше подвержена воздействию температур, чем «синтетика». Во-вторых, перегреву способствует чрезмерная нагрузка мотора, например, в виде длительного движения на высокой скорости или подъём на гружёной машине в гору.

Кроме того, проблемы могут возникнуть после того, как водитель залил в двигатель несертифицированное или контрафактное масло, не обладающее свойствами фирменной смазки. Также перегреву в значительной степени подвержено масло, выработавшее свой ресурс, но до сих пор находящееся в моторе.