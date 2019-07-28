Как упростить решение споров по ОСАГО

Претензии и обращения в суд к страховой компании давно опробованы многими автолюбителями. Однако не многие знают о появлении института финансового омбудсмена. О его полномочиях читайте дальше.

Кто такой финансовый омбудсмен? Говоря простым языком — это своеобразный третейский судья, рассматривающий предварительно споры между обладателями страховых полисов и компаниями, относительно занижения выплат или отказа в их предоставлении. Дело касается не только ОСАГО, но и КАСКО.

Как происходит взаимодействие? Известно, что урегулирование конфликтов именно по ОСАГО предусматривает несколько этапов. Первым из них является подача заявления о наступлении страхового случая с документами в подтверждение аварии.

Дальше страховщику дается 20 дней на принятие решения. Предусмотрены два возможных варианта:

предоставление выплаты деньгами или финансирование ремонта;

направление письменного отказа.

Если последовал отказ или предоставление компенсации имело место в недостаточном размере, по правилам ОСАГО должно последовать направление претензии. Она рассматривается в течение 5 рабочих дней.

И уже когда на нее последовал отказ, то вместо подачи иска можно обращаться к финансовому омбудсмену. Жалоба на действия страховщика рассматривается в течение 15 дней. При этом за обращение никакой госпошлины не требуется.

Что будет потом? Если финансовый омбудсмен решит, что страховая компания не права, его воля станет обязательной для выполнения. Когда же автолюбитель не согласен с результатами урегулирования спора, то ничего не мешает подать иск к страховой компании.

Успешные примеры. Далеко не все пока знают об услугах финансового омбудсмена и его полномочиях, а зря. Есть уже первые успешные примеры реализации схемы.

Так, один из жителей Тюмени обратился с жалобой на нарушения законодательства со стороны страховой компании. Имела место просрочка в выполнении ремонтных работ по восстановлению поврежденного автомобиля. В результате месячного разбирательства владелец машины получил дополнительные 25 тысяч рублей.

Напрашивающийся вывод. Теперь не обязательно передавать спор со страховой компанией именно в суд. Жалоба к финансовому омбудсмену может помочь сгладить все разногласия. Более того, уйдет значительно меньше времени, чем это бы требовалось при судебных разбирательствах.