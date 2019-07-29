Власти Москвы заявили о резком росте популярности каршеринга

За первое полугодие 2019-го в столице было совершено 24 миллиона поездок на таких автомобилях. Это на миллион больше, чем за весь прошлый год.

Как говорится на сайте мэрии, совокупный автопарк каршеринга с июля 2018-го увеличился вдвое — до 21 тысячи машин. Как ожидается, к 2020 году он вырастет до 30 тысяч.

Отмечается, что один такой автомобиль в среднем в день используют семь человек.

Проект «Московский каршеринг» начал работать осенью 2015 года. Сейчас аренда машины стоит от 6 до 10 рублей в минуту.