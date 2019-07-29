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Власти Москвы заявили о резком росте популярности каршеринга 

Говорит Москва + ещё 4 2 часа назад
Фото: ТАСС
За первое полугодие 2019-го в столице было совершено 24 миллиона поездок на таких автомобилях. Это на миллион больше, чем за весь прошлый год.
Как говорится на сайте мэрии, совокупный автопарк каршеринга с июля 2018-го увеличился вдвое — до 21 тысячи машин. Как ожидается, к 2020 году он вырастет до 30 тысяч.
Отмечается, что один такой автомобиль в среднем в день используют семь человек.
Проект «Московский каршеринг» начал работать осенью 2015 года. Сейчас аренда машины стоит от 6 до 10 рублей в минуту.
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